Eşini ve oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde kendini çöp poşeti ile astı

ELAZIĞ cezaevinden gelen son dakika habere göre eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde intihar etti. Doktor Serdar Kıyak'ın kendisini çöp poşetiyle astığı öğrenildi. Elazığ yerel sitelerinin haberine göre doktor daha önce de Bafra cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu. Doktorun bu son denemesinde öldüğü belirlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmiş, olaya kaza süsü veren Dr. Serdar Kıyak ise tutuklanmıştı. Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan ve ardından Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.

ÇÖP POŞETİYLE ASTI

Elazığsonhaber sitesinden Mehmet Ünsal Baygeldi'nin haberine göre doktor Serdar Kıyak, cezaevinde bir kez daha intiharı denedi. Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda kalan Serdar Kıyak, dün akşam saat 19.30 sıralarında çöp poşetiyle kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. Serdar Kıyak'ı bulan gardiyanlar hemen cezaevi semt polikliniğine götürdü. Doktorlar Serdar Kıyak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ

Samsun'un Bafra ilçesinde 12 Eylül tarihinde Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde 34 yaşındaki Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Poyraz yaşamını yitirmişti.

Otomobili kullanan Psikiyatri asistanı Dr. Serdar Kıyak, kazadan sağ kurtulmuştu. Doktor verdiği ifadede eşi ve oğlunun kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığı sırada yoldan çıktığını söylemişti. Savcılık soruşturmasında ise olay yerinde fren izine rastlanmadığı ve Kıyak’ın cüzdan ve cep telefonunun yanında bulunduğu, 112'yi aramadığı tespit edilmişti.

YASAK İLİŞKİ...

Kazada ölen Gülşah Kıyak'ın olaydan önce, yakın arkadaşlarına eşinin kendisine zarar verebileceğini belirten mesajlar yolladığı belirlenmişti. İddiaya göre Doktor Serdar Kıyak’ın aynı hastanede görevli psikolog D.C. ile bir ilişkisi vardı ve bu yüzden eşinden kurtulmak istiyordu.



Cenazede eşi ve oğlunun arkasından feryatlar eden Serdar Kıyak, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanıp Bafra cezaevine gönderilmişti. Burada kendini asmaya çalışan Serdar Kıyak, Elazığ cezaevine nakledilmişti.