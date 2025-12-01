BIST 10.899
DOLAR 42,48
EURO 49,43
ALTIN 5.802,72
HABER /  GÜNCEL

Eşini ve oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde kendini çöp poşeti ile astı

Eşini ve oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde kendini çöp poşeti ile astı

ELAZIĞ cezaevinden gelen son dakika habere göre eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde intihar etti. Doktor Serdar Kıyak'ın kendisini çöp poşetiyle astığı öğrenildi. Elazığ yerel sitelerinin haberine göre doktor daha önce de Bafra cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu. Doktorun bu son denemesinde öldüğü belirlendi.

Abone ol

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmiş, olaya kaza süsü veren Dr. Serdar Kıyak ise tutuklanmıştı. Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan ve ardından Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti. 

ÇÖP POŞETİYLE ASTI
Elazığsonhaber sitesinden Mehmet Ünsal Baygeldi'nin haberine göre doktor Serdar Kıyak, cezaevinde bir kez daha intiharı denedi. Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda kalan Serdar Kıyak, dün akşam saat 19.30 sıralarında çöp poşetiyle kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. Serdar Kıyak'ı bulan gardiyanlar hemen cezaevi semt polikliniğine götürdü. Doktorlar Serdar Kıyak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 

EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ
Samsun'un Bafra ilçesinde 12 Eylül tarihinde Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde 34 yaşındaki Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Poyraz yaşamını yitirmişti. 

Eşini ve oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde kendini çöp poşeti ile astı - Resim: 0

Otomobili kullanan Psikiyatri asistanı Dr. Serdar Kıyak, kazadan sağ kurtulmuştu. Doktor verdiği ifadede eşi ve oğlunun kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığı sırada yoldan çıktığını söylemişti. Savcılık soruşturmasında ise olay yerinde fren izine rastlanmadığı ve Kıyak’ın cüzdan ve cep telefonunun yanında bulunduğu, 112'yi aramadığı tespit edilmişti.

Eşini ve oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde kendini çöp poşeti ile astı - Resim: 1

YASAK İLİŞKİ...
Kazada ölen Gülşah Kıyak'ın olaydan önce, yakın arkadaşlarına eşinin kendisine zarar verebileceğini belirten mesajlar yolladığı belirlenmişti. İddiaya göre Doktor Serdar Kıyak’ın aynı hastanede görevli psikolog D.C. ile bir ilişkisi vardı ve bu yüzden eşinden kurtulmak istiyordu. 

Eşini ve oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde kendini çöp poşeti ile astı - Resim: 2

Cenazede eşi ve oğlunun arkasından feryatlar eden Serdar Kıyak, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanıp Bafra cezaevine gönderilmişti. Burada kendini asmaya çalışan Serdar Kıyak, Elazığ cezaevine nakledilmişti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Muğla'da çoban keçilerini otlatırken buldu korumaya alındı! İnsan figürlü mezar steli şaşırttı
Foto Galeri Muğla'da çoban keçilerini otlatırken buldu korumaya alındı! İnsan figürlü mezar steli şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi
Bakan Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi
İstanbul simidine yeni reçete: Herkes satamayacak! Şartlar belli oldu
İstanbul simidine yeni reçete: Herkes satamayacak! Şartlar belli oldu
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi oldu
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi oldu
Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu
Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin son bölümünü 24 saatte 8 milyon kişi izledi
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin son bölümünü 24 saatte 8 milyon kişi izledi
Derbi öncesi Galatasaray'da büyük kriz! Okan Buruk sinirden küplere bindi
Derbi öncesi Galatasaray'da büyük kriz! Okan Buruk sinirden küplere bindi
Uraloğlu'ndan aday memurlara en az 3 çocuk sahibi olun çağrısı
Uraloğlu'ndan aday memurlara en az 3 çocuk sahibi olun çağrısı
AK Parti'ye yeni katılımlar! Ocak ayından bu yana...
AK Parti'ye yeni katılımlar! Ocak ayından bu yana...
Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde zirvenin sahipleri değişti
Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde zirvenin sahipleri değişti
Sarıyer'deki hırsızlık olayı! Evdeki altınları çalan bakın kim çıktı kuaförde yakalandı
Sarıyer'deki hırsızlık olayı! Evdeki altınları çalan bakın kim çıktı kuaförde yakalandı
Kadın savcı ve İmamoğlu iddiası! Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberi olay oldu
Kadın savcı ve İmamoğlu iddiası! Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberi olay oldu
TIR sürücüsünün akıllara durgunluk veren ölümü
TIR sürücüsünün akıllara durgunluk veren ölümü