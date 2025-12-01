BIST 10.899
DOLAR 42,48
EURO 49,43
ALTIN 5.802,72
HABER /  GÜNCEL

Bakan Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi

Bakan Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hafta sonu Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Yer yer temposunu artıran Bakan Ersoy'a yalnızca tek bir korumanın eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hafta sonunda Bebek sahilinde yürürken objektiflere takıldı. İstanbul’da temaslarda bulunan Papa XIV. Leo’nun programına eşlik eden Ersoy, pazar sabahı Başdanışmanı Tayfun Topal ile birlikte sahil yolunda yürüyüşe çıktı.

Bakan Ersoy eşofman takımını giyip Bebek sahilinde yürüyüş yaptı. Zaman zaman tempoyu artıran Bakan, Rumeli Hisarı civarında Topal’la vedalaştıktan sonra yürüyüşüne tek başına devam ederek Arnavutköy’e doğru ilerledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul simidine yeni reçete: Herkes satamayacak! Şartlar belli oldu
İstanbul simidine yeni reçete: Herkes satamayacak! Şartlar belli oldu
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi oldu
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi oldu
Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu
Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin son bölümünü 24 saatte 8 milyon kişi izledi
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin son bölümünü 24 saatte 8 milyon kişi izledi
Derbi öncesi Galatasaray'da büyük kriz! Okan Buruk sinirden küplere bindi
Derbi öncesi Galatasaray'da büyük kriz! Okan Buruk sinirden küplere bindi
Uraloğlu'ndan aday memurlara en az 3 çocuk sahibi olun çağrısı
Uraloğlu'ndan aday memurlara en az 3 çocuk sahibi olun çağrısı
AK Parti'ye yeni katılımlar! Ocak ayından bu yana...
AK Parti'ye yeni katılımlar! Ocak ayından bu yana...
Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde zirvenin sahipleri değişti
Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde zirvenin sahipleri değişti
Sarıyer'deki hırsızlık olayı! Evdeki altınları çalan bakın kim çıktı kuaförde yakalandı
Sarıyer'deki hırsızlık olayı! Evdeki altınları çalan bakın kim çıktı kuaförde yakalandı
Kadın savcı ve İmamoğlu iddiası! Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberi olay oldu
Kadın savcı ve İmamoğlu iddiası! Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberi olay oldu
TIR sürücüsünün akıllara durgunluk veren ölümü
TIR sürücüsünün akıllara durgunluk veren ölümü
İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu!
İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu!