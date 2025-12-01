Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Mesud Barzani'nin uzun namlulu korumalarına tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen bir sempozyuma katılan Mesud Barzani'nin korumalarının uzun namlulu silahlarla dolaşmasına tepki gösterdi. Saral, "Biz hoş geldin demeyi biliriz; ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz," dedi.

Abone ol

Eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin Cizre ziyaretindeki görüntüler tepki çekti.

Barzani'nin geçtiğimiz cumartesi günü katıldığı sempozyumda korumalarının askerî üniforma ve uzun namlulu silahlarla çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin protokol kuralları dün başka, bugün başka değildir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan o görüntülere eleştiri geldi. "Şırnak’ta Mesud Barzani’nin misafir edilmesi, kuşkusuz misafirperver milletimizin asaletidir. Biz hoş geldin demeyi biliriz; ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz," diyen Saral, X hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadelerle devam ettti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin protokol kuralları dün başka, bugün başka değildir. Barzani bugün ne Kuzey Irak yönetiminde ne de Irak Merkezi Hükümeti’nde herhangi bir resmî göreve sahiptir. Bu nedenle gösterilecek muamele de en fazla eski bir devlet adamına gösterilecek seviyede olur; fazlası devlet ciddiyetini zedeler."

"Bu görüntüler devletimizin köklü itibarına gölge düşürür"

Barzani'nin korumalarının görüntülerini "Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler" olarak nitelendiren Saral, "Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür," diyerek paylaşımını şöyle sonlandırdı:

"Türkiye Cumhuriyeti, misafirini ister Şırnak’ta olsun, ister Bağdat’ta, ister Erbil’de… Her yerde koruyacak güçte ve kudrettedir. Biz kendi vatanımızda güvenliği başka ellere bırakacak bir devlet değiliz!"