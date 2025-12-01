BIST 10.899
DOLAR 42,48
EURO 49,43
ALTIN 5.802,72
HABER /  DÜNYA

Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek

Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yarın görüşeceğini belirterek, "Sürecin başarılı şekilde sonuçlanması için megafon diplomasisini tercih etmiyoruz." dedi.

Abone ol

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırılara değinen Peskov, "Türk karasularında ticari gemilere, tankerlere yönelik saldırı vahim bir olay. Bu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine, gemi sahiplerinin güvenliğine ve mal varlığına zarar verme girişimi. Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor." diye konuştu.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) da saldırıya uğradığına dikkati çeken Peskov, Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapı tesislerine saldırı düzenlemeye devam ettiğini, Rusya’nın da buna karşı gerekli önlemleri aldığını dile getirdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile görüşmesine ilişkin ise "Görüşme yarın öğlen sonrası gerçekleşecek. Sürecin başarılı şekilde sonuçlanması için megafon diplomasisini tercih etmiyoruz. Basın üzerinden istişare yapmaktan yana değiliz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Suriye'de geçen yıl devrilen ve Rusya’ya sığınan Beşşar Esed'in akıbetiyle ilgili bilgi vermek istemedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kramp şikayetiyle gittiği hastanede kalbi çalındı! Dehşete düşüren olay
Kramp şikayetiyle gittiği hastanede kalbi çalındı! Dehşete düşüren olay
Türkiye Kupası'nda yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Kupası'nda yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı
Haber alınamayan genç ölü bulundu!
Haber alınamayan genç ölü bulundu!
Airbus, uçakların büyük kısmında yazılım güncellemesini tamamladı
Airbus, uçakların büyük kısmında yazılım güncellemesini tamamladı
Alparslan Bayraktar duyurdu: Çarşamba günü Mersin'de olacak
Alparslan Bayraktar duyurdu: Çarşamba günü Mersin'de olacak
Eşini ve oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde kendini çöp poşeti ile astı
Eşini ve oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde kendini çöp poşeti ile astı
Bakan Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi
Bakan Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi
İstanbul simidine yeni reçete: Herkes satamayacak! Şartlar belli oldu
İstanbul simidine yeni reçete: Herkes satamayacak! Şartlar belli oldu
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi oldu
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi oldu
Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu
Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin son bölümünü 24 saatte 8 milyon kişi izledi
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin son bölümünü 24 saatte 8 milyon kişi izledi