TEPAV: Gıda fiyatları Kasım'da yüzde 1,14 arttı

TEPAV’a göre Kasım 2025’te aylık gıda enflasyonu yüzde 1,14’e geriledi. En hızlı fiyat düşüşü karnabaharda, en belirgin artış ise sakatatta yaşandı. Yıl başından bu yana TEGE yüzde 27,7 arttı. TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu aynı dönemde yüzde 41,5’e ulaştı. Yıllık bazda TEGE yüzde 29,4, TÜRK-İŞ yüzde 45 olarak ölçüldü.

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE), Kasım 2025 dönemine ilişkin verilerle aylık gıda enflasyonunun yüzde 1,14 olarak hesaplandığını duyurdu. Böylece aylık fiyat artışı, dört aylık aranın ardından yeniden yüzde 2’nin altına düşmüş oldu. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 4,98 olarak kaydedildi.

SAKATAT, FINDIK EZMESİ VE MAYDANOZ ÖNE ÇIKTI

Taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en çok düşen ürünler arasında karnabahar, kıvırcık ve patates yer aldı. Buna karşılık, aynı grupta maydanoz, kuru soğan ve domateste yüksek oranlı artışlar gözlemlendi. Taze ürünler dışında ise fiyatı en çok yükselen ürünler sakatat, fındık ezmesi ve konserve ürünler olarak dikkat çekti. Fiyatı en fazla gerileyen ürünler arasında ise balık, mayonez ve tavuk eti yer aldı.

YILBAŞINDAN BU YANA ARTIŞ: TEGE %27,7, TÜRK-İŞ %41,5

2025 başından bu yana TEGE’nin hesapladığı gıda fiyat artışı yüzde 27,7’ye ulaşırken, TÜRK-İŞ’in mutfak enflasyonu aynı dönemde yüzde 41,5 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise TEPAV Gıda Fiyat Endeksi yüzde 29,4 olarak açıklanırken, TÜRK-İŞ verisi yüzde 45’e ulaştı.