9 yıllık evlilik bitti mi? Cenk Tosun'dan boşanma iddiasına yanıt

9 yıllık evlilik bitti mi? Cenk Tosun'dan boşanma iddiasına yanıt

Futbolcu Cenk Tosun'un 9 yıllık eşi Ece Tosun'dan sessiz sedasız ayrıldığı öne sürüldü. Cenk Tosun, boşanma iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

2016'da evlenen ve iki çocuk sahibi olan yıldız futbolcu Cenk Tosun ve Ece Tosun'un boşandığı yönünde çıkan iddialar gündeme geldi. Öyle ki Tosun'un Ece Tosun'a büyük bir nafaka da ödemeye başladığı söyleniyordu.

Cenk Tosun ve eşi Ece'nin bir süre önce ayrılma kararı aldığı iddiaları yayılınca ünlü futbolcu hemen açıklama yaptı.

9 yıllık evlilik bitti mi? Cenk Tosun'dan boşanma iddiasına yanıt - Resim: 0

Tosun, yaptığı açıklamada, "Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

