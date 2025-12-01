BIST 10.899
Hakim baba Cumhuriyet savcısı kızını dövdü

Bakırköy'de emekli hakim M.T.S., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda görev yapan kızı A.M.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli hakim M.T.S., kızı A.M.S.'yi darbetti. Olayda A.M.S., kafasına aldığı darbe nedeniyle yaralandı.

Bakırköy'de gece geç saatlerde yaşanan olayda emekli hakim M.T.S., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda görev yapan kızı A.M.S. ile tartışmaya başladı.

Ekran Haber'de yer alan habere göre; tartışmanın büyümesi üzerine emekli hakim M.T.S., kızı A.M.S.'yi darbetti.

Olayda A.M.S., kafasına aldığı darbe nedeniyle yaralandı.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU!
Tedavisinin ardından karakolda soluğu alan Savcı A.M.S., babasından şikayetçi oldu.

A.M.S. ifadesinde, kendisinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet savcısı olduğunu, babasının da emekli hakim olduğunu, babasının herhangi bir psikolojik sıkıntısının olmadığını, ancak babasının sürekli olarak evlatları arasında ayrım yaptığını belirtti.

İfadesinin devamında, bu sebeple tartışmaya başladıklarını, babasının kendisine hakaretler savurarak üzerine yürüdüğünü ve saçını çekip kendisini darbettiğini anlattı.

Savcı A.M.S., fiziksel saldırıdan odasına kaçarak kurtulduğunu ve polise haber vererek, şikayetçi olacağını söyledi.

Bakırköy Aile İçi Büro Amirliği ve ilçe emniyeti, konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

