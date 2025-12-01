Yetim çocuklarla ilişkiye girdiler iki çocuk hamile kaldı! Gece odasına gidiyordum

UKRAYNA savaş bölgesinden "Savaşsız Çocukluk Projesi" kapsamında 510 çocuk Antalya'ya getirildi. Bu kapsamda Türkiye'ye getirilen çocukların ihmal ve istismar edildiği iddia edildi. Ukraynalı 11 yetkilinin imzasının bulunduğu rapora göre, yetim çocuklar ihmal edildi ve cinsel istismara maruz kaldı. İki kız çocuğu otel çalışanları tarafından hamile bırakıldı. DDM'den olaya ilişkin açıklama geldi.

Ruslan Shostak’ın kurduğu Shostak Vakfı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Şubat 2022’den sonra Ukrayna’daki kurumlarda kalan 510 çocuk geçici olarak Antalya’daki otellere ve yerel çocuk koruma birimlerine yerleştirildi. 2024’ün Mart ayında Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri, Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu ve UNICEF Türkiye temsilcilerinin bulunduğu bir heyet, çocukların Antalya Beldibi’nde kaldığı otelde inceleme yaptı. Ukraynalı 11 yetkilinin imzasının bulunduğu rapor, yetim çocukların ihmal edildiğini, psikolojik ve cinsel istismara maruz kaldıklarını ve iki kız çocuğunun otel çalışanları tarafından hamile bırakıldığını belgeledi.

2 AŞÇI KIZ ÇOCUKLARINI HAMİLE BIRAKTI

Rapora göre, otelde aşçı olarak çalışan 23 yaşındaki M’nin 15 yaşındaki N’yi odasında ziyaret ettiği ve onu yürüyüşlere çıkardığı tespit edildi. Yine otelin aşçılarından 21 yaşındaki S. de 16 yaşındaki I. ile yakınlık kurmuştu.

İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

İki kız çocuğunun hamile oldukları anlaşılınca çocukların Ukrayna’ya gönderildiği belirtildi. İkisi de Ukrayna’daki sosyal hizmetlerin desteği olmaksızın doğum yaptı. Çocuk yaşta hamile kalıp doğurmak zorunda kalan N. ve I., hayata Ukrayna’da devam etmeye çalışıyorlar. N. gibi ne vakıftan ne de sosyal herhangi bir destek almayan I., oğlunu dünyaya getirdikten üç ay sonra intihara kalkıştığı belirtildi. I., yaşadıklarını “O zamanlar hiçbir çıkış yolu göremiyordum. Yaşamak istemiyordum” sözleriyle anlattı.

ODASINA GİDİYORDUM

Ukrayna merkezli araştırmacı gazetecilik merkezi slidstvo.info ekibine konuşan Türk aşçı S. iğrenç olayı şöyle anlattı:

-“Çocukların yanına gitmek yasaktı. I.’ya ‘Odanıza gelmek istiyorum. Yasakları çiğnerim, sıkıntı yok’ diyordum. Kimse beni görmeden odasına giderdim. Bir tane hoca vardı. Allah ondan razı olsun, o yardım etti bize. Halimizden anladığı için bir şey demiyordu”

UKRAYNALI SORUMLU SUSTURMUŞ

Çocukların ifadesine göre, Ukraynalı eğitmenler, Ukrayna’da başlatılan soruşturma kapsamında “yatılı okul personeliyle ilgili kötü şeyler söylememelerini ve Türk erkeklerle olan tüm ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu” belirten belgeleri imzalamalarını istedi.

AİLE BAKANLIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hamile kalan iki kız çocuğunun durumu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak başlatılan soruşturmaya takipsizlik verildi. Süreci başından itibaren takip eden kurum avukatları takipsizlik kararına itiraz ettiler fakat itirazları reddedildi.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında savaş nedeniyle ülkemize tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkemize tahliye edilen çocuklar, Ukrayna makamlarının bilgi ve yönlendirmesi doğrultusunda, kendi resmî bakım personeli, öğretmenleri, koruyucu aileleri veya aile bireylerinin gözetiminde, Ukrayna makamlarının bilgisi dahilinde Ukrayna menşeili bir vakıf tarafından belirlenen otellere yerleştirilmiştir. Bu süreçte çocukların barınma, beslenme, sağlık, eğitim, hijyen ve güvenlik alanlarındaki temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla koordinasyon kurulmuş; kendilerine psikososyal destek ve eğitim için gerekli altyapı sağlanmıştır. Çocukların günlük bakımı ve gözetimi ise Ukraynalı görevlilerce sürdürülmüştür. Bununla birlikte toplu yaşam koşullarının doğurabileceği riskler dikkate alınarak, çocukların diğer Ukraynalı çocuklar gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşlarına yerleştirilmesine yönelik teklif, Ukrayna makamlarıyla paylaşılmış ancak bu teklif kabul görmemiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ukraynalı çocukların ülkelerine dönüşünü takiben, iki kız çocuğuna yönelik istismar iddialarından haberdar olmuştur. Çocukların üstün yararı ile iddiaların ağırlığını gözeterek, resmî bir bildirim veya şikâyet iletilmemiş olmasına rağmen Bakanlık tarafından derhal suç duyurusunda bulunulmuş ve adlî süreç başlatılmıştır. Haberde Türkiye’nin çocukların korunmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği yönünde oluşturulmaya çalışılan algı, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif bir dezenformasyon örneği teşkil etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ukrayna makamlarıyla iş birliği içinde, ulusal ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde, savaş mağduru tüm çocukların korunması için gerekli tüm adımları atmayı sürdürmektedir. Kamuoyunun, manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.