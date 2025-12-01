Kürşad Zorlu'dan Andican şehrinin seçilmesiyle ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Tarihi İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olan, kültürel dokusu ve mirasıyla Türk dünyasında müstesna bir yere sahip Andican'ın bu unvana layık görülmesi, büyük bir anlam taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Abone ol

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı-TÜRKSOY Daimi Konseyinin 42. toplantısında alınan kararla, Özbekistan'ın Andican şehri 2026 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiştir. Tarihi İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olan, kültürel dokusu ve mirasıyla Türk dünyasında müstesna bir yere sahip Andican'ın bu unvana layık görülmesi, büyük bir anlam taşımaktadır. Bu kararın, ortak kültür, ortak tarih ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Kardeş Özbekistan'a ve Andican'a, ev sahipliği yapacağı bu süreçte başarılar diliyorum."