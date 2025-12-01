BIST 10.899
Sigorta başlangıç tarihi geri çekilecek mi? Borçlanma yapanları ilgilendiriyor

Anayasa Mahkemesi, EYT gibi erken emeklilik düzenlemeleri açısından kritik bir karara imza attı. Mahkeme, sigorta başlangıç tarihinin borçlanılan gün kadar geriye götürülmesini engelleyen düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulmadı. Karar, 2008 yılı Ekim ayı öncesi iştirakçi statüsünde olanların borçlanmalarının sigorta başlangıcını geriye çekememesiyle ilgili yapılan itirazı kapsıyor.

Anayasa Mahkemesi,  EYT gibi düzenlemeler açısından önemli bir karara ilişkin görüşünü açıkladı. Yüksek Mahkeme, sigorta başlangıç tarihini borçlanılan süre kadar geriye götürülmesine izin vermeyen düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulmadı. 

ANAYASA MAHKEMESİNE NEDEN BAŞVURULDU?

 Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi, 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 2008 yılı ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçiliği bulunanların isteğe bağlı olarak yapılan borçlanma işlemlerinde sigortalılığın başlangıç tarihini borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürme imkanından yoksun bırakıldığı, isteğe bağlı olarak yapılan borçlanma işlemlerinde sigortalılığın başlangıç tarihinin borçlanılan gün sayısı kadar geriye çekilip çekilmeyeceği hususunda 2008 yılı Ekim ayı başından önce kamuda memur olarak çalışmaya başlayanlar ile bu tarihten sonra 5510 sayılı Kanun'a tabi olarak kamuda memur olarak çalışmaya başlayanlar arasında ayrıma gidilmesinin herhangi bir objektif nedene dayanmadığı, bur farklılığın oluşmasında 2008 yılı Ekim ayı başından önce kamuda çalışmaya başlayanlara atfedilecek bir kusur bulunmadığı, bu durumun hukuk devleti, sosyal devlet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı, çalışma barışını ve sosyal güvenlik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

İTİRAZ EYT'LİLERİ ETKİLEMİYOR

 AYM'ye yapılan itiraz konusu kural, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçi statüsünde olanların hizmet borçlanmasının yapılması durumunda sigorta başlangıç tarihinin borçlanılan gün kadar geriye götürülmemesi sonucunu doğurduğundan söz konusu kişiler 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olanlara tanınan yaş şartına bağlı olmaksızın erken emeklilik avantajından yararlanma imkanını dolaylı olarak ortadan kaldırmaktaysa da kuralın EYT kanunu olarak bilinen 1 Mart 2023 tarihli 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'daki düzenlemeler çerçevesinde yaş şartına bağlı olmaksızın erken emeklilik avantajından yararlanma imkanına doğrudan bir etkisi bulunmuyor.

AYM GEREKÇEYİ AÇIKLADI

 Anayasa Mahkemesi ise yaptığı incelemeler neticesinde kanun kapsamında iştirakçi statüsünde olanların yapmış olduğu isteğe bağlı borçlanma işlemlerinin sigorta başlangıç tarihinin borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmesine imkan sağlanmamasının 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçi statüsünde olanlar sosyal güvenlik hakları bakımından bir kayba yol açmadığını belirterek yapılan itirazın Anayasa'ya aykırı olmaması nedeniyle reddedildiğini duyurdu.

