İsrailli yetkili, İran'a karşı yeni nesil savaş teknolojileri geliştirdiklerini iddia etti

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, İran ile gelecekteki çatışmalar için yeni nesil savaş teknolojileri geliştirdiklerini iddia etti. İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinden Daniel Gold ise "Demir Işın" (Iron Beam) adı verilen lazer savunma sisteminin 30 Aralık'ta ordu envanterine katılacığını belirtti.

Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Teknolojileri Zirvesi'ne katılan Baram, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin savunma sanayisine ilişkin bilgiler paylaştı.

İsrail'in 2024 yılında milyarlarca dolar değerinde 21 hükümetler arası anlaşma imzaladığını ve Savunma Bakanlığının 1.2 milyar şekel (yaklaşık 370 milyon dolar) yatırım yaptığını aktaran Baram, küçük ve orta ölçekli şirketlerin de sözleşmeler imzaladığını kaydetti.

Baram, Gazze'deki soykırıma varan saldırılar başta olmak üzere son 2 senede çok sayıda ülkeye saldırı düzenleyen İsrail için tüm cephelerin hala açık olduğunu öne sürerek, "İran ile gelecekte yaşanabilecek olası çatışmalar için, hem savunma hem de saldırı yetenekleri açısından yeni nesil teknolojiler geliştirmekle yoğun bir şekilde ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinden Daniel Gold ise yaptığı konuşmada, "Demir Işın" (Iron Beam) adı verilen lazer savunma sisteminin operasyonel testlerinin ve İsrail ordusuna ilk teslimatın 30 Aralık 2025'te yapılmasının öngörüldüğünü duyurdu.

Zirvede yapılan konuşmalarda, İsrail'in son 2 senedir düzenlediği saldırılarda yapay zeka ve robot teknolojilerini sıklıkla kullandığı da kaydedildi.

İsrail, uluslararası insan hakları kuruluşlarınca geliştirdiği askeri teknolojileri, işgal ettiği topraklar ve son 2 yıldır soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de denemekle suçlanıyor.

