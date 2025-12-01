BIST 10.899
19 yıl önceki cinayet! Şok ifade: "Olayı ben unuttum, siz nasıl unutmadınız?"

Anadolu Ajansı
Şişli'de, yaklaşık 19 yıl önce cesedi yakılmış halde bulunan bir kadın ve erkeğin ölümüne ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Rüstem Ş.'nin, ifadesinde "Olayı ben unuttum, siz nasıl unutmadınız?" dediği öğrenildi. Rüstem G'nin kimliği bant numunesinden tespit edildi.

Faili meçhul cinayetlerle ilgili çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık 2006'da Şişli'deki Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım'da, vücutlarında kesiler bulunan Yunis Doğan ile Hacer Enginay'ın cesetlerinin domuz bağıyla yakılmış halde bulunmasına ilişkin soruşturmada, bazı şüphelilerin izine ulaştı.

Polis ekipleri, o dönemde Doğan'ın ayağından alınan bant numunelerinin yeniden incelenmesiyle şüpheli Rüstem Ş.'nin kimliğini tespit etti.

Daha sonra yapılan çalışmalarda, HST kayıtları incelendi ve Rüstem Ş.'in olay yerinde olduğu belirlendi. Araştırmaların devamında 3 şüpheli daha tespit edildi.

Şüphelileri yakalamak için düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

"Siz nasıl unutmadınız?" "

Şüphelilerden Rüstem Ş.'nin, ifadesinde "Olayı ben unuttum, siz nasıl unutmadınız?" dediği öğrenildi.

Rüstem Ş, Hacer Enginay'ı İran uyruklu Mohsen F.'nin bıçakladığını, korktuğu için olayı anlatmadığını iddia etti. Mohsen F. ile şüpheli Cavit G. ise ifadelerinde, olayı hatırlamadıklarını öne sürdü.

Öte yandan, ölen Yunis Doğan ile Mohsen F.'nin olaydan bir yıl önce aynı yerde çalıştıkları, Mohsen F.'nin kısmi felç geçirmesinden dolayı Doğan'ın yardım parası topladığı ancak paranın hepsini vermediği ve aralarında bundan dolayı husumet olduğu öğrenildi.

Tartışma sonucu öldürmüş

Mohsen F.'nin, Hacer Enginay'ı ise tartışma sonucu öldürdüğü tespiti yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

