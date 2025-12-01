Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dev prim! İki başkan da kesenin ağzını açtı
Nefesler tutuldu. Dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren mücadele öncesinde her iki takımın başkanı da kesenin ağzını açtı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda oynanacak dev derbide kozlarını paylaşacak. Sabah'ta yer alan habere göre zirve yarışını doğrudan etkileyecek zorlu karşılaşma, aynı zamanda ligin en pahalı iki takımını da karşı karşıya getiriyor.
Transfermarkt'a göre Galatasaray 305 milyon Euro kadro değeriyle Süper Lig'in en değerli takımı konumunda. Fenerbahçe ise 292 milyon Euro ile onu takip ediyor.
Tedesco sonrası çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı arzuluyor.
BAŞKANLAR KESENİN AĞZINI AÇACAK
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün Samandıra'ya giderek takımla bir araya geldi.Saran, 3 milyon Euro'luk prim açıklasa da Fenerbahçeli iş adamlarının devreye gireceği ve rakamın artabileceği de belirtildi.