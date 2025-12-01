BIST 10.899
Fenomen Ali Demir Evrensel bakın kim çıktı! Meğer katilmiş asıl adı da...

ADANA'da sosyal medyada 'Ali Demir Evrensel' adıyla dini içerikler sunup kitaplar yazan kişinin katil olduğu ortaya çıktı. Asıl ismi Ramazan Evrensal olan kişi meğer 2'si cinayetten olmak üzere 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyormuş. 49 yaşındaki Ramazan Evrensal saklandığı evde uyuşturucu haplarla birlikte yakalandı. Ramazan Evrensal internet üzerinde öyle bir kitle edinmiş ki kitap imza günleri bile yapmış.

ADANA'da polis ekipleri, sosyal medya platformlarında "Ali Demir Evrensel" ismini kullanarak yüz binlerce kişiye dini içerikler sunan, kitaplar yazıp konferanslar düzenleyen bir kişinin kimliğini tespit etmek üzere çalışma başlattı. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü detaylı çalışmalar neticesinde; "ADE Akademi" web sitesi ve sosyal medya platformları üzerinde dini konular üzerine paylaşımlar yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaşan, sahte isimle toplam 7 adet kitap yazan ve bu kitapları e-ticaret siteleri üzerinden satan şahsın gerçek kimliğinin Ramazan Evrensal (49) olduğu belirlendi.

KATİL ÇIKTI 2 CİNAYETTEN ARANIYORMUŞ
Yapılan sorgulamalarda, Ramazan Evrensal isimli şahsın, birden fazla ağır suçtan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada Ali Demir Evrensel ismiyle şöhret olan ancak asıl ismi Ramazan Evrensal olan kişinin arandığı dosyalar ve cezaları şöyle:

-22.01.2006 tarihli Kasten Öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası
-28.11.2006 tarihli Kasten Öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası
-Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 2 yıl hapis cezası.

Toplamda 38 Yıl 7 Ay 12 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Evrensal’ın, ayrıca Hakaret, Ruhsatsız Silah bulundurma ve Bilişim Sistemleri Kullanılarak Dolandırıcılık suçlarından da UYAP'ta 6 farklı dosyası bulunduğu tespit edildi.

İMZA GÜNÜ BİLE DÜZENLEMİŞ
Ramazan Evrensal'ın, sahte kimliğiyle elde ettiği popülerliği kullanarak İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Mardin gibi illerde konferans ve imza günleri düzenlediği belirlendi.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda Ramazan Evrensal, saklandığı ikamette yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise 1123 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 3 telefon ve 1 hard disk, 240 Euro, 34 bin 100 TL ve bin 780 Sterlin nakit para ele geçirildi.

Yakalanan şahsa, ele geçirilen uyuşturucu maddeler nedeniyle TCK 188 Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan da işlem yapıldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ramazan Evrensal cezaevine gönderildi.

