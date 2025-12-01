BIST 10.899
Ali Koç günler sonra ilk kez derbi için Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi için stadyumda yerini aldı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisine geldi.

Derbi öncesi Kadıköy'e gelen Ali Koç, maç öncesi stadyumdaki yerini aldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'a seçimi kaybettikten sonra ilk kez Kadıköy'de maç izlemeye geldi.

İLK KEZ GELDİ 

Fenerbahçe'nin 21 Eylül 2025'te gerçekleştirilen Olağanüstü Kongresi'nde Sadettin Saran'la başkanlık için yarışan Ali Koç, seçimi kaybetmişti.

Böylece Ali Koç'un 7 senelik başkanlık dönemi sona ermişti.

