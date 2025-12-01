BIST 10.899
Mert Hakan Yandaş'tan derbi sözleri

Mert Hakan Yandaş'tan derbi sözleri

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi konuştu. Yandaş, "Taraftarımızın hazırlığının ve beklentilerin farkındayız. Takımda çok güzel bir hava var. İnşallah sonucun iyi bittiği bir akşam olur." dedi.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş, "Taraftarımızın hazırlığının ve beklentilerin farkındayız. Takımda çok güzel bir hava var. İnşallah sonucun iyi bittiği bir akşam olur." dedi.

"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

Deneyimli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocamız iletişim konusunda çok tecrübeli biri. Dünyanın en büyük derbilerinden biri, motivasyona gerek de kalmıyor. İnşallah kazanan biz olacağız."

