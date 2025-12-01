BIST 10.899
Beşiktaş'ta yılın sürprizi! Sergen Yalçın yıldız ismin üstünü çizdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tammy Abraham'ın takımdan ayrılmasını istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. 

Maçın en büyük sürprizlerinden birisi Tammy Abraham'ın karşılaşmaya yedek başlaması oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın santrfor mevkisinde El Bilal Toure'ye şans verirken Abraham, 70. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil oldu. 

Sergen Yalçın'ın ilk tercihi merak konusu olurken flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Kartal Yiğit'in haberine göre Sergen Yalçın, Tammy Abraham'ın takımdan ayrılmasını istiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise Sergen Yalçın'ın isteğini yerine getirebileceğini bildirdi.

Tammy Abraham'ın 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu, 17 Ağustos 2025 tarihinde devreye girdi.

