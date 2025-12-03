BIST 11.037
Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını sürdürürken, kulüp Rafa Silva’nın antrenman eksiğini gidermek için özel çalışmalar yaptığını açıkladı. Basına kapalı gerçekleşen idmanda takım, Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon, taktik, pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ligin 15. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi çalışmalar devam ediyor.

Çarşamba günü yapılan antrenmana ilişkin Beşiktaş resmi internet sitesi, Rafa Silva'nın antrenmanda gerçekleştirdiği çalışmalara dair açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Futbolcumuz Rafa Silva, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımımızdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, geniş alanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi."

