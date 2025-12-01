Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadı'nda karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi. Galatasaray 27. dakikada Leroy Sane ile öne geçerken, Fenerbahçe 90+5’te John Duran’ın golüyle eşitliği sağladı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Galatasaray'ın golünü 27. dakikada Leroy Sane kaydederken Fenerbahçe'nin golünü 90+5. dakikada John Duran attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 33'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise puanını 32'ye yükseltti.
Gelecek hafta Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak.
Fenerbahçe - Galatasaray maçının önemli pozisyonları
90'Son düdük geldi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
90'GOL! Fenerbahçe, John Duran'un golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.
90'Maçın sonunda en az 6 dakika daha oynanacak.
84'Talisca ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Talisca'nın şutunda top üstten auta gitti.
55'İsmail, sol kanattan içeri ortalamak istedi. Lemina'nın aya koyduğu top kornere gitti.
49'Semedo'nun hatalı pasında topu alan Sane pasının araya gönderdi. Savunma arkasına sarkan Osimhen'in vuruşunda Ederson son anda kornere çeldi.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 5 dakikada daha oynanacak.
44'Kerem sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde En-Nesyri'nin vuruşunda Edson'a çarpan top Uğurcan'ın elinden kaçarak ağlarla buluştu. Gelen uyarı sonrası pozisyonu VAR'da izleyen hakem elle oynama nedeniyle golü iptal etti.
39'Sol kanattan son çizgiye inen Brown içeri ortaladı. Ceza sahasında savunma topu uzaklaştırdı.
27'GOL! Galatasaray, Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Sane, sırasıyla Edson ve Skriniar'ı çalımlayarak ceza yayının soluna sokuldu. Sane'nin ceza yayının solundan şutunda Oosterwolde'ye çarpan top ağlara gitti.
19'İlkay'ın hatasında topu alan En-Nesyri sol kanattan ceza sahasına girdi. Tekrar topu alan İlkay, En-Nesyri'nin mücahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray kendi ceza sahasında serbest vuruş kazandı.
14'Karşılaşmanın geride kalan kısmı orta alanda topa sahip olma mücadelesiyle geçti.
7'Sağ kanattan atağa çıkan Nene ortasını yapamadan Kazımcan müdahale etti ve top kornere gitti.
3'Gönderilen uzun topta sağ kanattan atağa kalkan Osimhen ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top sol kanata kadar gitti.
1'İlk düdük geldi ve Kadıköy'de dev derbi başladı.
Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen