Kadıköy'de VAR devrede! Gol iptal edildi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Hakem Yasin Kol'un maçta verdiği kararlar tartışmalara sebep oldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin 44'ncü dakikasında Fenerbahçe, Edson Alvarez ile topu ağlara gönderdi.

GOL İPTAL EDİLDİ

Kerem sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde En-Nesyri'nin vuruşunda Edson Alvarez'e çarpan top Uğurcan'ın elinden kaçarak ağlarla buluştu. Gelen uyarı sonrası pozisyonu VAR'da izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın ilk pozisyonda elle oynadığını tespit etti ve golü iptal etti.

GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI

İlk yarının son dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, kaleci Ederson ile yaşadığı mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcular, hakeme penaltı itirazında bulundu ancak Yasin Kol oyunu devam ettirdi. Pozisyona VAR müdahale etmedi.