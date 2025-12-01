BIST 10.899
DOLAR 42,43
EURO 49,30
ALTIN 5.802,72
HABER /  DÜNYA

Araştırmaya göre Japonların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyuyor

Araştırmaya göre Japonların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyuyor

Japonya'da gerçekleştirilen resmi bir araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 74,5'i Tayvan Adası'na yakınlık hissettiğini bildirdi.

Abone ol

Japonya'daki Taipei Ekonomi ve Kültür Temsilciliğinin ekim sonu çevrim içi araştırmasında 1000 yetişkin Japonya vatandaşına Tayvan'a yönelik duyguları soruldu.

Katılımcıların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyduğunu, yüzde 63,6'sı Ada'yı güvenilir bulduğunu ve yüzde 68,5'i Tokyo-Taipei ilişkilerini olumlu gördüğünü bildirdi.

Tayvan'ın Japonya nezdindeki misyon temsilcisi Lee Yi-yang, ABD merkezli sosyal medya uygulaması X hesabından yaptığı açıklamada Japon halkına teşekkürlerini bildirdi.

Birçok ülkede "Tayvan ile Çin anakarası vatandaşı" arası ayrımın anlaşılmasında zorlanıldığını belirten Lee, Japon halkının ise "bu farkı açıkça anlayabildiğini" belirtti.

Başkent Tokyo'da bulunan Taipei Ekonomi ve Kültür Temsilciliği, Tayvan yönetiminin bu ülkedeki fiili büyükelçiliği görevini üstleniyor.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!
Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!
ABD'den Türk sağlık sistemi modeli önerisi: Örnek alınabilir...
ABD'den Türk sağlık sistemi modeli önerisi: Örnek alınabilir...
Kadıköy'de VAR devrede! Gol iptal edildi
Kadıköy'de VAR devrede! Gol iptal edildi
Asgari ücret tespit komisyonu önerisi Türk-İş'e sunuldu
Asgari ücret tespit komisyonu önerisi Türk-İş'e sunuldu
Ali Koç günler sonra ilk kez derbi için Kadıköy'de
Ali Koç günler sonra ilk kez derbi için Kadıköy'de
Derbi öncesi yıldızlar kavga etti: İki isim ihraç edildi
Derbi öncesi yıldızlar kavga etti: İki isim ihraç edildi
Mert Hakan Yandaş'tan derbi sözleri
Mert Hakan Yandaş'tan derbi sözleri
Seçil Erzan davasında mahkeme kararını açıkladı
Seçil Erzan davasında mahkeme kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girdiği yoldan dönecek bir millet değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girdiği yoldan dönecek bir millet değiliz
Beşiktaş'ta yılın sürprizi! Sergen Yalçın yıldız ismin üstünü çizdi
Beşiktaş'ta yılın sürprizi! Sergen Yalçın yıldız ismin üstünü çizdi
Yenidoğan bebeklerde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Yenidoğan bebeklerde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Galatasaray taraftarından 'dolarlı' Kerem Aktürkoğlu protestosu
Galatasaray taraftarından 'dolarlı' Kerem Aktürkoğlu protestosu