Galatasaray'dan maç devam ederken 'hakem' paylaşımı

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı. Maç esnasında Galatasaray, sosyal medya hesabından hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki göstererek, "Hakemden akılalmaz kararlar." ifadelerini paylaştıAbone ol
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Galatasaray, maçın oynandığı sırada sosyal medya hesabından hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı ekibin paylaşımında "Hakemden akılalmaz kararlar." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde: