BIST 10.899
DOLAR 42,43
EURO 49,30
ALTIN 5.802,72
HABER /  SPOR

Galatasaray'dan maç devam ederken 'hakem' paylaşımı

Galatasaray'dan maç devam ederken 'hakem' paylaşımı

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı. Maç esnasında Galatasaray, sosyal medya hesabından hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki göstererek, "Hakemden akılalmaz kararlar." ifadelerini paylaştı

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray, maçın oynandığı sırada sosyal medya hesabından hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekibin paylaşımında "Hakemden akılalmaz kararlar." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

Galatasaray'dan maç devam ederken 'hakem' paylaşımı - Resim: 0

İlgili Haberler
Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!
ÖNCEKİ HABERLER
Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon avroluk askeri destek paketi
Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon avroluk askeri destek paketi
Araştırmaya göre Japonların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyuyor
Araştırmaya göre Japonların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyuyor
Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!
Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!
ABD'den Türk sağlık sistemi modeli önerisi: Örnek alınabilir...
ABD'den Türk sağlık sistemi modeli önerisi: Örnek alınabilir...
Kadıköy'de VAR devrede! Gol iptal edildi
Kadıköy'de VAR devrede! Gol iptal edildi
Asgari ücret tespit komisyonu önerisi Türk-İş'e sunuldu
Asgari ücret tespit komisyonu önerisi Türk-İş'e sunuldu
Ali Koç günler sonra ilk kez derbi için Kadıköy'de
Ali Koç günler sonra ilk kez derbi için Kadıköy'de
Derbi öncesi yıldızlar kavga etti: İki isim ihraç edildi
Derbi öncesi yıldızlar kavga etti: İki isim ihraç edildi
Mert Hakan Yandaş'tan derbi sözleri
Mert Hakan Yandaş'tan derbi sözleri
Seçil Erzan davasında mahkeme kararını açıkladı
Seçil Erzan davasında mahkeme kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girdiği yoldan dönecek bir millet değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girdiği yoldan dönecek bir millet değiliz
Beşiktaş'ta yılın sürprizi! Sergen Yalçın yıldız ismin üstünü çizdi
Beşiktaş'ta yılın sürprizi! Sergen Yalçın yıldız ismin üstünü çizdi