Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Canımızı zor kurtardık

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1-1 berabere kalırken, maç sırasında hakem Yasin Kol’a tepki gösteren sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanarak yaşanan pozisyonlara ve hakem yönetimine ağır eleştiriler yöneltti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Maç sırasında Galatasaray'ın hakem Yasin Kol'a tepkisi olmuştu. Maçın ardından flaş röportajda Okan Buruk, maçın hakemine ateş püskürdü.

“CANIMIZI KURTARDIK”

"Maçla ilgili değerlendirecek bir şey yok. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. Oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi. Bunun için şükrediyoruz. Kimse unutmasın. Biz de Galatasaray'ız! Taraftarımıza çağrı yapıyorum. Bugün yaşananları gördükten sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkese göreceğiz."

"ARDA KARDEŞLER'İN GÜNAHI NEYDİ"

"Biz futbol açısından bakıyoruz. Kim kimin hemşehrisi bakmayız. Ben de Trabzonluyum. Kim kimle dost, bunu değerlendirecek ben değilim. Ben saha içine odaklanmaya çalışıyorum. Beşiktaş maçı sonrası söylemiştim, Yasin Kol yine hakemdi, hakemin kestiği bir pozisyon vardı. Trabzon maçıyla aynı pozisyondu. Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitti, günahı neydi. Arda Kardeşler'e kimse destek olmadı. Yasin Kol bir derbi aldı bugün. TFF'nin kararlarına saygı duyuyorum ama soru işaretleri kimsenin hoşuna gitmiyor. Saygı duyuyorum. Tüm hakemlerimize saygı duyuyorum. TFF ve MHK'nin atamaları, onun kontrolünde, saygı duyuyoruz ama bu anlamda mutlu olduğumuz bir gün değil."