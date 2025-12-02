BIST 11.152
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.753,32
Bahçeli'den flaş MHP içi darbe ve Mesud Barzani açıklaması

Bahçeli'den flaş MHP içi darbe ve Mesud Barzani açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılacağı iddiasına tepki göstererek, "İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi faso fiso” dedi. Cizre'de uzun namlulu silahlarla dolaşan Mesud Barzani'nin korumalarıyla ilgili Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda, dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

“Terörsüz Türkiye başarılır olmazsa darbe mekaniği devreye girer” iddialarına tepki gösteren Bahçeli, “MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi faso fiso” dedi.

“Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır”

Terörsüz Türkiye hedefinin, Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımı olduğunu belirten Bahçeli, “Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir” diye konuştu.

“Hevesleri kursaklarında kalır”

"Provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağını" söyleyen MHP lideri Bahçeli, “Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir” açıklamasını yaptı.

