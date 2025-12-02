BIST 11.152
Jhon Duran'ın skoru 1-1 yapan golü öncesinde ihlal var mı? Trio'da 3 eski hakem açıkladı

Sarı kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe'nin attığı beraberlik golünden önce faul olduğunu öne sürdü. Yayıncı kuruluşta bu pozisyonu değerlendiren üç eski hakem Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, hakemin devam kararının doğru olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 1-1 berabere sonuçlandı. Karşılaşmada hakem Yasin Kol'un bazı kararları tartışma konusu oldu.

Jhon Duran'ın uzatmalarda skoru 1-1 yapan golü öncesinde ihlal olduğu iddia edildi.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Galatasaraylılarına itiraz ettiği bu pozisyonu böyle yorumladı:

"Davinson temas almak için duruyor"

Bahattin Duran: Hakemin kontrolünde gerçekleşen bir durum olmasaydı ben bu pozisyona açık söyleyeyim faul derdim. Ancak bu olay yaşanırken hakem oyunu bırakıp kontrol dışı bir durum olacağını hissedip diyor. Bakın Davinson teması almak için duruyor. Durunca da arkadan gelen rakibi çarpıyor. Dolayısıyla burada hakemin kararına saygı duymaktan başka elimden bir şey gelmiyor. Burada hakemin kontrolünde bir çatışma başlıyor. Davinson temas almak için duruyor. Alan kapatıyor. Arkadan gelen oyuncu çarpmıyor. Davinson durduğu için temas oluyor.

"Bu pozisyon benim açımdan temiz"

Deniz Çoban: İhlal varsa onu yapan Davinson. Çünkü durarak oyuncuyu durdurmaya yönünü değiştirmeye zorluyor. onu kontrol edip duruyor. Yakın açıdan gördük. Bu pozisyon benim açımdan temiz faul yok.

"Maçın hakemi bu alanı bu çatışmayı iyi farketmiş"

Bülent Yıldırım: Davinson dururken Edson arkadan gelip arkadan çarpsa faul olurdu ancak rakibinin koşu yoluna kendisi çıkıp durarak onu engellemek suretiyle faul yapan o. Dolayısıyla golde bir problem yok. Maçın hakemi bu alanı bu çatışmayı iyi farketmiş diyorum sonuna kadar kontrol etmiş.

