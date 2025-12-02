Samsunspor uzatmalarda galibiyeti kaçırdı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor’u Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda ağırladığı maçta Musaba’nın golüyle öne geçmesine rağmen, 90+1’de Güven Yalçın’ın attığı golle karşılaşma 1-1 sona erdi.Abone ol
Samsunspor'un golünü 15'nci dakikada Musaba kaydetti.
Alanyaspor'un golü ise 90+1 Güven Yalçın'dan geldi.
Samsunspor forması giyen Joe Mendes 90+4'te kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 25, Alanyaspor ise 16 yaptı.
Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Alanyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.