BIST 10.899
DOLAR 42,43
EURO 49,30
ALTIN 5.802,72
HABER /  SPOR

Samsunspor uzatmalarda galibiyeti kaçırdı

Samsunspor uzatmalarda galibiyeti kaçırdı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor’u Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda ağırladığı maçta Musaba’nın golüyle öne geçmesine rağmen, 90+1’de Güven Yalçın’ın attığı golle karşılaşma 1-1 sona erdi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Samsunspor'un golünü 15'nci dakikada Musaba kaydetti.

Alanyaspor'un golü ise 90+1 Güven Yalçın'dan geldi.

Samsunspor forması giyen Joe Mendes 90+4'te kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 25, Alanyaspor ise 16 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 

Alanyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz Saray: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi
Beyaz Saray: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi
Fenerbahçe: Rakibimiz beraberlik için gelmiş
Fenerbahçe: Rakibimiz beraberlik için gelmiş
Tedesco o soruya çok sinirlendi: Şakasına bir takım değil
Tedesco o soruya çok sinirlendi: Şakasına bir takım değil
Tedesco'yu kızdıran soru! "Galatasaray şakasına bir takım değil"
Tedesco'yu kızdıran soru! "Galatasaray şakasına bir takım değil"
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Canımızı zor kurtardık
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Canımızı zor kurtardık
ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon
ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon
Galatasaray'dan maç devam ederken 'hakem' paylaşımı
Galatasaray'dan maç devam ederken 'hakem' paylaşımı
Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon avroluk askeri destek paketi
Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon avroluk askeri destek paketi
Araştırmaya göre Japonların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyuyor
Araştırmaya göre Japonların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyuyor
Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!
Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!
ABD'den Türk sağlık sistemi modeli önerisi: Örnek alınabilir...
ABD'den Türk sağlık sistemi modeli önerisi: Örnek alınabilir...
Kadıköy'de VAR devrede! Gol iptal edildi
Kadıköy'de VAR devrede! Gol iptal edildi