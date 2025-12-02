İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle olası kazaların önüne geçmek amacıyla Boğaz gemi trafiğini çift yönlü olarak geçici süreyle askıya aldığını duyurdu. Görüş şartlarının düzelmesiyle birlikte seyrin normale dönmesi bekleniyor.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklama ile Boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

KISITLI GÖRÜŞ NEDENİYLE TRAFİK DURDURULDU

Bölgede görüş mesafesini ciddi ölçüde düşüren yoğun sis, deniz güvenliğini olumsuz etkilemesi sebebiyle seyir güvenliğini sağlamak amacıyla yetkilileri harekete geçirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı duyuruda, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin yoğun sisin neden olduğu kısıtlı görüş şartları nedeniyle geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "İstanbul Boğazı, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

Alınan bu tedbirle birlikte, Boğaz'ı kullanacak gemilerin bekletilmesi kararlaştırıldı. Gemi trafiğinin normale dönmesi için bölgedeki sisin dağılması ve görüş mesafesinin seyir emniyetini sağlayacak seviyeye ulaşması bekleniyor.