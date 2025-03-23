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DMM portakal gazı iddiasını yalanladı: Doğru değildir!

DMM portakal gazı iddiasını yalanladı: Doğru değildir!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Polis, göstericilere Vietnam Savaşı’nda kullanılan portakal gazı ile müdahale ediyor” iddiasının manipülasyon içerdiğini" duyurdu, yapılan paylaşımların doğru olmadığını açıkladı.

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Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, “Polis, göstericilere Vietnam Savaşı’nda kullanılan portakal gazı ile müdahale ediyor” iddiası doğru değildir.

Kimyasal silah olan portakal gazı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hiçbir eylem ve gösteride kullanılmamaktadır. Portakal gazı kullanıldığı takdirde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu madde, gaza maruz kalan kişilerde DNA hasarı, engelli doğumlar, kanser oranında artış, deri lezyonları ve karaciğer hasarı gibi ciddi hastalıklara sebep olmaktadır. Vietnam Savaşı sırasında gazların saklandıkları tankların üzeri turuncu çizgiyle işaretlendiği için ‘portakal gazı’ olarak adlandırılmıştır. Bu bağlamda ülkemizde kullanıldığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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