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Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmak

Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Saraçhane'deki konuşmasında İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek vereceğini açıkladı. İnce, "Kılıçdaroğlu ve ben kaybettik, CHP'nin yeni adayı desteklenmeli. " dedi. Bu sözler, Kılıçdaroğlu'na gizli bir mesaj olarak yorumlandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Saraçhane'de bir araya geldi.

MUHARREM İNCE'DEN İMAMOĞLU'NA DESTEK MESAJI

Muharrem İnce konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıklayan İnce, üstü kapalı olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da üstü kapalı mesaj gönderdi.

İnce şunları söyledi: "Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Biz gücümüzü Gazi Mustafa Kemal'in bir çift mavi gözünden alıyoruz. İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz ama senin derdin intikam almak. Gizli tanık varmış, geçmişte bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum etmişti. Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Erdoğan'ın devleti devlet değil koltuğudur.

"KILIÇDAROĞLU VE BEN KAYBETMİŞ CUMHURBAŞKANI ADAYLARIYIZ"

Erdoğan yargılayacaksan unutmuşsundur hatırlatayım. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla, Mavi Marmara'ya sahip çıkmadın onu yargıla. Trump'ın 'Aptal adam' demesine ses çıkaramadın onu yargıla. Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır. Ben kendi adıma elimden geleni yapacağım."

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