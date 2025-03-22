Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Neden korkuyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları hakkında konuştu. CHP'nin yolsuzluk ve rüşvetle bağlantılı olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, neden korktuğu ve panik içinde olduğu sorusunu yöneltti. Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti İstanbul İl Teşkilatına ve Başkanlığına bizi bir araya getirdiği için şükranlarımı sunuyorum. 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif-i uğurlamaya hazırlanıyoruz. Bağışlanma ayı olan Ramazan'ı en iyi şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. Manevi havasından istifade etme gayreti içerisindeyiz. Yüce Allah tuttuğumuz oruçları kıldığımız namazları katında kabul buyursun. Ramzan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum.

Kan ve gözyaşından beslenen Siyonist Netanyahu yönetimi ateşkesi bozarak soykırımlarına tekrar başladı. Özellikle çocukları hedef alarak özellikler kadınları katlederek Gazze'de oluk oluk masum kanı döküyor. Sahur vaktinde düzenlenen saldırılarda 700'ün üzerinde kardeşimiz şehit oldu.

"ATEŞKESİN YENİDEN TESİSİ İÇİN ÇOK YÖNLÜ BİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTÜYORUZ"

Vahşetin daha hazin tarafı şudur; Batılı yönetimler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi barbarlık karşısında büyük bir umursamazlık içindedir. Mazlum Filistinli zalim de İsrail de olunca kullanılan dil de birden değişmiştir. Öldürülen gazeteciler Gazze olunca uluslararası basın kuruluşlarının tavrı anında değişmiştir. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor. Türkiye olarak ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde bu çabalarımızı artıracak sürdüreceğiz. Biz Filistin davasına son nefesimize kadar samimiyetle sahip çıkacağız. Hiçbir zulüm payidar olmamıştır. Gazze'deki kardeşlerimize yönelik zulüm de payidar olmayacak kısa zamanda sona erecektir. Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de bu karanlık günler karada kalacaktır.

"İSTANBUL TEŞKİLATIMIZDA İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZİN YANINDA OLDU"

Ramazan ayı bizim için milletimizle kucaklaşma vesilesidir. Ramazan ayı boyunca biriktirdiğimiz muhabbet yılın geri kalanında millete hizmet aşkımızı taze tutmaktadır. AK Parti olarak her zaman Ramazan ayı layıkıyla geçirmeye çaba sarf ettik. Türkiye genelinde hepimiz sahadayız. İstanbul teşkilatımızda İstanbullu hemşerilerimizin yanında oldu. İhtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Bu nedenle İstanbul'da gecesini gündüzüne katıp canla başla çalışan tüm yol arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Mevla gayretlerini zayi etmesin. Çalışmalarınızda güç kuvvet versin.

"YOLSUZLUK OPERASYONU ÜZERİNDEN MİLLETİMİZİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Bu mübarek günleri milletimizin iç cephesi için fırsata çevirmeye çalışırken ana muhalefet tam tersi bir gündemle hareket ediyor. Önce Suriye'de eski rejim artıklarının çıkardığı olayları bahane ederek ülkemizde mezhepçilik fitnesini alevlendirmek istediler. Alevi canlarımızı kışkırtarak kardeşliğimize adeta pusu kurmaya kalktılar. Birbirimize daha sıkı kenetlenerek bu oyunu boşa çıkardık. Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemizi taşıma tezgahına yine düşmedi. Provokasyonlara gelmedi. Bunla başarılı olamayınca bu sefer yolsuzluk operasyonu üzerinden milletimizi provoke etmeye çalıştılar. 4 gündür milletimizin huzurunu kaçırma, kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar. Önlerine geleni hakaret etmekten, polislerimize saldırmaya, yargı mensuplarımıza gözdağı vermekten, sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaya kadar bunlarda ne ararsan var.

"SAYIN ÖZEL NEDEN KORKUYORSUNUZ, NEYDEN ÇEKİNİYORSUNUZ? BU PANİK BU TELAŞ NİYE?"

Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri CHP'yi yolsuzluk ve rüşvete bulaştırmıştır. Lafa geldiğinde Atatürk'ün partisi olduğunu övünenler Gazi'nin emanetini hırsızlara emanet etmişlerdir. Marjinal sol örgütlerin oyuncağı olmuştur. Bakın şunu açık açık söylemeliyiz, yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma oyununun yanında yolsuzlukları ortaya çıkmıştır. Yıllarca beraber yürüdükleri arkadaşlarına sahip çıkamıyorlar. Gençlerin arkasına çıkarak, marjinal sol örgütleri öne sürerek yavuz hırsız misali suçlarını bastırmaya çalışıyorlar. Buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Sayın Özel neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz? Bu panik bu telaş niye? Düne kadar şaibe yok diyordunuz. Düne kadar şeffaflıktan dürüstlükten dem vuruyordunuz. Ne oldu da dizleriniz titremeye başladı.

"TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR. CESARETİNİZ VARSA BIRAKIN DEMOKRASİ VE HUKUK İŞLESİN"

Şimdi kimi tasfiye edecek kimi sırtından hançerleyeceksiniz. Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız. Ortaya dökülen bu pislikler sadece bizi ve milletimiz değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir. CHP'ye çökmüş bir avuç para gözün asırlık partiyi parmağında oynatması Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren insanlarımızı da üzüyor. Samimi CHP'li vatandaşlarımız da İSKİ skandalından 32 yıl sonra aynı rezilliklere tekrar şahit olmayı içlerine sindiremiyor. CHP bünyesini zehirli sarmaşık misali saran bu yağmacılarından temizlenmedikçe siyasi itibarını tekrar kazanamaz. Biz karşımızda CHP'nin mevcut durumu gibi perişan değil kalitemize uygun bir muhalefet görmeyi arzu ederiz. Bir kez daha hatırlatmaktan fayda görüyorum. Sokaklara çıkarak yanına sol örgütleri vandalları alarak milli iradeye parmak sallama dönemleri geride kalmıştır. Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizmek mazide kalmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi ve hukuk işlesin. Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan kararını versin.