BIST 9.045
DOLAR 37,84
EURO 40,95
ALTIN 3.679,30
HABER /  GÜNCEL

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB şirketlerinden Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı. Böylece yolsuzluk ve terör soruşturmalarındaki gözaltı sayısı 91'e yükseldi

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari durumda olan şüpheli Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Böylece yolsuzluk ve terör soruşturmalarındaki gözaltı sayısı 91'e yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB'ye yönelik soruşturmada şok: Gözaltındaki şüphelinin çakarlı aracı savcının çıktı
İBB'ye yönelik soruşturmada şok: Gözaltındaki şüphelinin çakarlı aracı savcının çıktı
Gazze'de can kaybı 49 bin 747'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 49 bin 747'ye yükseldi
İBB soruşturmasında ses kayıtları ortaya çıktı! "5-6 kat para kazanırsınız"
İBB soruşturmasında ses kayıtları ortaya çıktı! "5-6 kat para kazanırsınız"
TTB: Biber gazı kimyasal silahtır, kullanımı derhal yasaklanmalı
TTB: Biber gazı kimyasal silahtır, kullanımı derhal yasaklanmalı
Yeşilçam efsanesi Filiz Akın hayatını kaybetti
Yeşilçam efsanesi Filiz Akın hayatını kaybetti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den sokak çağrısına tepki
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den sokak çağrısına tepki
Fenerbahçeli futbolcu Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi
Fenerbahçeli futbolcu Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi
İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek
İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek
Orta Karadeniz'in orta ve iç kesimleri için zirai don uyarısı
Orta Karadeniz'in orta ve iç kesimleri için zirai don uyarısı
CHP'nin olağanüstü kurultay kararına MHP'den açıklama
CHP'nin olağanüstü kurultay kararına MHP'den açıklama
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı
Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı