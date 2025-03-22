Yeşilçam efsanesi Filiz Akın hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Filiz Akın'ın acı haberini Sağlık Bakanlığı duyurdu.

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavisi İstanbul'da süren Filiz Akın'dan acı haber geldi. Sağlık Bakanlığı, usta oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Filiz Akın; Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak kabul ediliyordu.

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırdı.

Akın'ın karakter derinliği taşıyan rollerde bulunduğu filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" yer aldı.