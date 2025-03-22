BIST 9.045
DOLAR 37,84
EURO 40,95
ALTIN 3.679,30
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Fenerbahçeli futbolcu Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi

Fenerbahçeli futbolcu Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli milli futbolcusu Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, milli takımında bulunan Dzeko'nun burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek.

Dzeko, ülkesi Bosna Hersek'in Romanya karşısında oynadığı maça ilk 11’de çıkmış ve burnuna aldığı sert darbe sonrasında mücadeleyi tamamlayamadan yerini Samed Badzar'a bırakmak zorunda kalmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 futbolcunun biletini kesti: Yeni sezonda olmayacaklar
Foto Galeri Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 futbolcunun biletini kesti: Yeni sezonda olmayacaklar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek
İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek
Orta Karadeniz'in orta ve iç kesimleri için zirai don uyarısı
Orta Karadeniz'in orta ve iç kesimleri için zirai don uyarısı
CHP'nin olağanüstü kurultay kararına MHP'den açıklama
CHP'nin olağanüstü kurultay kararına MHP'den açıklama
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı
Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı
Termometreler yine 25 dereceyi gösterecek
Termometreler yine 25 dereceyi gösterecek
Sosyal medyadaki egzersiz videoları hayatınızı karartmasın
Sosyal medyadaki egzersiz videoları hayatınızı karartmasın
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde dün gece düzenlenen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde dün gece düzenlenen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı
Babacan Saraçhane’ye gidiyor
Babacan Saraçhane’ye gidiyor
Antalya'da mekanik tesisatçı 60 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü
Antalya'da mekanik tesisatçı 60 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü
MHP’den CHP Kurultayına ilk tepki! Yok hükmündedir
MHP’den CHP Kurultayına ilk tepki! Yok hükmündedir
Araç sahipleri dikkat, 3 gün boyunca akaryakıta peş peşe zam geliyor!
Araç sahipleri dikkat, 3 gün boyunca akaryakıta peş peşe zam geliyor!