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Fenerbahçeli futbolcu Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli milli futbolcusu Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi.Abone ol
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, milli takımında bulunan Dzeko'nun burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek.
Dzeko, ülkesi Bosna Hersek'in Romanya karşısında oynadığı maça ilk 11’de çıkmış ve burnuna aldığı sert darbe sonrasında mücadeleyi tamamlayamadan yerini Samed Badzar'a bırakmak zorunda kalmıştı.
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