Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı

İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda suçlama yöneltilen İmamoğlu, emniyette verdiği ifadede tüm iddiaları reddetti. Çağlayan Adliyesi çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturmanın siyasi nitelikte olduğu yorumları gündemde.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bugün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İmamoğlu’nun ifadesinin ardından adli sürecin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam edebileceği öngörülüyor.

Bu ihtimale karşılık adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çağlayan Meydanı ve Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bazı noktalar polis bariyerleriyle çevrildi; çevik kuvvet ve TOMA araçları bölgeye konuşlandırıldı. Önlemler, daha önce İBB operasyonlarının gerçekleştiği ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklandığı süreçte alınan tedbirlerle benzerlik taşıyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İBB’nin "Kent Uzlaşısı" ve "Medya A.Ş." gibi iştiraklerine yönelik ihale süreçlerinde usulsüzlük iddiaları mercek altına alındı. Soruşturma dosyasında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.

Gözaltında bulunduğu süre zarfında Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan İmamoğlu’na, gizli tanık ifadelerine dayandırılan sorular yöneltildi.

“İDDİALARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM”

İddialarla ilgili tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu, emniyetteki ifadesinde gizli tanık beyanlarına yönelik yöneltilen sorulara, “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim” şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu, yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çözüm bekleyen çok sayıda sorunu varken, hakkımda yöneltilen soruların içeriği göstermiştir ki bu süreç; kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerine dayalı mesnetsiz suç isnatlarıyla şekillenmiştir. Gözaltına alınmamla birlikte ülkemizin uluslararası itibarı zedelenmiş, hukuk devleti ve demokrasi ilkeleri ciddi yara almıştır. Bu gelişmeler karşısında yaşadığım üzüntü derindir.”

İmamoğlu’nun “Kent Uzlaşısı” başlığı altındaki dosyada ise ifadesinin sürdüğü öğrenildi.