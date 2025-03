Şanlıurfa'da 27 yaşındaki kadın, beşiz bebek dünyaya getirdi: Tek temennim...

Şanlıurfa'da dünyaya getirdiği beşiz bebeklerden birini kaybeden anne Şemse Felhan, hastanede tedavileri devam eden 4 bebeğini sağlıklı bir şekilde evine götürmek istiyor.

Haliliye ilçesinde yaşayan Şemse Felhan (27), gebeliğinin 9. haftasında gittiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kontrollerinde beşiz çocuğa hamile olduğunu öğrendi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem gözetiminde düzenli takipleri yapılan Şemse Felhan, hamileliğinin 27. haftasında sezaryenle 2'si kız 5 bebek dünyaya getirdi.

Hastanedeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeklerden erkek olan biri yaşamını kaybetti.

"Tek temennim bebeklerimi sağ salim hastaneden çıkarmak"

Şemse Felhan, AA muhabirine, hamileliğinin 2. ayında gittiği hastanede beşiz bebeğe hamile olduğunu öğrendiğini ve zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Doktorların gebeliğin daha güvenli bir şekilde devam etmesi için bebek sayısının azaltılması yönündeki tavsiyelerini kabul etmeyerek 5 çocuğunu da doğurmak istediğini anlatan Felhan, şöyle konuştu:

"Derya hoca Allah ondan razı olsun, bu süreçte bana yardımcı oldu. Hastanede her türlü imkan sağladılar. 27. haftalıkken çok şükür bebeklerim doğdu. Bir bebeğim vefat etti, inşallah kalanlar sağ salim kurtulur. Şu anda tek temennim bebeklerimi sağ salim hastaneden çıkarmak. Beşiz çocuğum olacağını duyunca çok şaşırdım ve korktum. Herkes şaşırdı, çünkü nadir bir olay, etrafımızda beşiz yok, duyduğumuz bir durum değil. Eşim de şaşırdı. Diğer çocuklarım hamile olduğumu biliyorlar ama bu kadar bebek doğuracağımı bilmiyorlardı. Biliyorum, anlıyorum zor olacağını ama her zorlukta bir hayır vardır. Allah'ın işi, Allah yardım eder inşallah bize. Şu an bir bebeğim vefat etti, dört tane bebeğim kaldı. Sağ salim onları eve götürmek, onlara bakmak için dualarınızı bekliyorum. Devletimizin desteğini bekliyorum."

"İnşallah 4 bebeğimizi sağlıklı olarak taburcu edebiliriz"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem de Şemse Felhan ile hamileliğinin 9. haftasında tanıştıklarını söyledi.

Kontrollerde Şemse Felhan'ın 5 bebeğe hamile olduğunun anlaşıldığını ve bu durumun çok nadir görülen bir gebelik olduğunu ifade eden Hendem, şunları söyledi:

"Hastaya riskleri anlattım. Erken doğum riski yüksek. Anne açısından birtakım riskleri var bu risklerin hepsini paylaştık. Hasta beşiz gebelik olarak devam etmek istedi. Kararını kesin olarak verdikten sonra biz de ona destek olduk, bu yolda birlikte devam ettik. Haftalık veya iki haftalık takiplerle 27. haftaya kadar geldik. 27. haftada acil sezaryene almak zorunda kaldık. Beş bebeğimiz de canlı olarak sezaryenle doğdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takipleri yapılıyor. Bebekler çok erken doğdu, en büyüğü 1 kilograma yakındı, bu nedenle de zaten riskleri çok yüksekti ve bir tanesini kaybettik. İnşallah 4 bebeğimizi sağlıklı olarak taburcu edebiliriz. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor."