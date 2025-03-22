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Adana'da 2 öğrenciyi bıçaklayıp 4 öğrenciyi gasbeden 2 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da 2 öğrenciyi bıçaklayıp 4 öğrenciyi gasbeden 2 zanlı yakalandı

Adana'da, yolunu kestikleri 2 öğrenciden para isteyen ancak olumsuz yanıt alınca onları bıçaklayan ve ardından 4 öğrencinin cep telefonunu gasbederek kaçan 15 yaşındaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde, yürüyen A.C. (15) ile İ.H.Y. (15), aynı yoldan okula giden 3 öğrenciyi bir süre takip etti.

Şüpheliler, öğrencilerden birinin başka yöne gitmesinin ardından B.S. (16) ve S.K'nin (16) yolunu keserek para istedi.

Üstlerinde para olmadığını belirten öğrencileri bıçaklayan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı. Daha sonra Fuzuli Caddesi'ndeki Merkez Park'a giden zanlılar, burada da yolunu kestikleri 4 öğrencinin cep telefonlarını gasbetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri merkez Yüreğir ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan zanlıların yolda yürüyen 3 öğrenciyi takip etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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