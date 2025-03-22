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Potada yarın derbi heyecanı yaşanacak

Potada yarın derbi heyecanı yaşanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın derbi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak müsabakada, Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligde 21 maçın 20'sini kazanan Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda giriyor.

Geride kalan süreçte 16 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes ise averajla 3. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı ev sahibi Fenerbahçe Beko 86-72 kazanmıştı.

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