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Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Irak Cumhuriyeti'nin Şişli'deki İstanbul Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, gerekli soruşturmanın güvenlik birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü ve kimlik tespiti çalışması yapıldığını aktararak, sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını kaydetti.

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Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binasına, motosikletle gelen 2 şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçarken olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, saldırının yaşandığı konsolosluk binasına gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ertürkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun" dileklerini bildirdiklerini ifade ederek, Irak Devleti'nin yanında olduklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır." bilgisini verdi.

Gerekli soruşturmanın güvenlik birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü ve kimlik tespiti çalışması yapıldığını aktaran Keçeli, sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını kaydetti.

Keçeli, Iraklı yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını, Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlemin alındığını aktardı.

Sözcü Keçeli, "Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

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