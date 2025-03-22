Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız" dedi.

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CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz.

Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız"