İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylem yasakları: Hangi yol ve duraklar kapalı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra getirilen eylem yasağı genişletildi. İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir'de de Valilik her türlü toplantı ve gösteriyi yasakladı. Peki İstanbul, Ankara ve izmir'de hangi yollar trafiğe kapatıldı? İstanbul'da metro çalışıyor mu? Metro hangi duraklarda durmayacak?

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Eylem yasağı kararı İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir'de de uygulanmaya başladı. Karar 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak.

İstanbul Valiliği daha önce provokatif eylemler olabileceği gerekçesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirmişti.. Polisin Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresindeki önlemleri sürüyor.

İstanbul'da Vatan Caddesi iki yönlü trafiğe kapatıldı. TOMA'lar beklemeye devam ediyor.

Valilik yeni önlemler de aldı. Bugün saat 14.00'e kadar Saraçhane'ye çıkan birçok yol trafiğe kapatıldı. Atatürk ve Galata Köprüleri, Sahil Kennedy Caddesi'nin Samatya-Sirkeci arası, Fevzipaşa Caddesi bu yerler arasında.

İşte bugün 14.00'e kadar kapalı olacak yollar:

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Taksim Meydanı da bariyerlerle çevrilmiş durumda. CHP'nin buluşma çağısı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde de polis nöbet tutuyor. Vezneciler-Fatih arasındaki yollar kontrollü şekilde trafiğe açılıyor. Birçok noktada daraltma uygulanıyor.

Taksim ve Fatih Emniyet metro durakları da kapalı.

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Ankara Valiliği 25 Mart'a kadar gösterilerin yasaklandığı duyurdu. Ayrıca metro kısıtlamasına da gidildi. ODTÜ, MTA, Beytepe ve BİLKENT ODTÜ metro durakları kapatıldı. ODTÜ önündeki otobüs duraklarından yolcu alınmayacağı duyuruldu.

İzmir Valiliği de 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını kaydetti.