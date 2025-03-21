Ali Yerlikaya: Provokasyonlara geçit verilmeyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yapılan protestolara ilişkin açıklamasında, polislerin sabır ve sağduyu ile hareket ettiğini belirterek, provokasyonlara ve vandallığa izin verilmeyeceğini vurguladı. Sokakları terörize etmeye çalışanların emellerine ulaşamayacağını söyleyen Yerlikaya, gösterilerde 2911 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve polise direnme suçlarından 97 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sokaklarda düzenlenen protestolarla ilgili açıklama yaptı.

X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, polislerin sabır ve sağduyu içinde hareket ettiğini, milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden provokasyonlara ve vandallığa izin vermeyeceklerini belirtti.

Sokakları terörize etmeye çalışanların emellerine ulaşamayacağını vurgulayan Yerlikaya, protestolarda 2911 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve polise direnme suçlarından toplam 97 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis ekiplerinin gece gündüz demeden görev başında olduğunu ifade eden Yerlikaya, kamu düzenini bozmaya yönelik eylemlere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi.