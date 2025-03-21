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HABER /  POLİTİKA

CHP'li Başarır'dan Bahçeli'ye: Hasta yatağında yat, sus artık!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP lideri Özgür Özel’e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" açıklamasına CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çok sert bir yanıt geldi. Başarır, MHP liderine yönelik, 'Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık!' ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dair açıklamada bulunmuştu.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" dediği aktarıldı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, bugün Beylikdüzü Belediyesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum" demişti.

Özel, "Bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN ÇOK SERT YANIT

Son olarak, CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Bahçeli'ye çok sert yanıt geldi.

Sözcü TV yayınına katılan Başarır, MHP liderine yönelik, 'Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık!' ifadelerini kullandı.

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