İBB'de "ihale yolsuzluğu" MASAK raporunda! Elektrikçi yönetim kurulu başkanı olmuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturası kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, şüphelilerin İBB'den para aktardığı ihale yolsuzluğunun ayrıntılarına yer verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince detaylı inceleme yapılıyor.

Raporlarda, 2021 yılında şüpheli Ali Nuhoğlu'nun şirketinde elektrikçi olarak çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan'ın 2023'te İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu tespiti dikkati çekti.

Ceylan'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı şirketin sadece 2024 yılında KİPTAŞ ve İSFALT'tan 3 milyar liralık ihale aldığı belirtilen raporda, bu paranın Nuhoğlu'nun şirketine aktarıldığı, daha sonra da Nuhoğlu tarafından verilen vekaletle Ceylan ve şoförü tarafından nakit olarak çekildiği kaydedildi.

Ali Nuhoğlu ve Furkan Remzi Ceylan, gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor.