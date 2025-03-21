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MHP'li Semih Yalçın'dan halkı sokağa çağıran CHP'ye tepki: Kavga eken düşmanlık biçer

MHP'li Semih Yalçın'dan halkı sokağa çağıran CHP'ye tepki: Kavga eken düşmanlık biçer

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sokak eylemleri çağrısı yapan CHP'ye tepki göstererek, "Rüzgâr eken fırtına, kavga eken düşmanlık biçer." uyarısında bulundu.

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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası Türkiye'yi sokağa çıkmaya çağıran CHP'nin tutumu eleştiri konusu oldu.

Tartışılan çağrıya tepki MHP'den gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Her fırsatta Gezi zihniyetini diriltmeye yeltenen, hak arama bahanesiyle sokakları terörize eden çirkin CHP zihniyetinin beslendiği karanlık iklimin yabancısı değiliz.

Peşinen uyaralım: Buradan CHP’ye ekmek çıkmaz. Bu yolla CHP siyasi mahsul devşiremez.

Ektiğini biçmek, sadece zirai hasat gerçeği değildir. Siyasette de hakikat böyledir. Rüzgâr eken fırtına, kavga eken düşmanlık biçer. Hukuku ve yasayı çiğneyen, karşısında yargı erkinin tavizsiz ve bağımsız duruşunu, milletin de haklı tepkisini bulur.

Huzura ayrımcılık, kin ve nefret doğrayanlar; günü geldiğinde barış iklimine sığınmak zorunda kalırlar. Barış iklimini öfkeyle dinamitleyemeye kalkanlar, başlarına zarar taşları yağmasından kaçamazlar."

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