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MHP lideri Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı

MHP lideri Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı

MHP lideri Bahçeli, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de nöbet tutan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i uyardı.

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MHP'nin resmi X hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Özel'e mesajı paylaşıldı. 

MHP hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur."

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