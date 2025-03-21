MHP lideri Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı

MHP lideri Bahçeli, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de nöbet tutan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i uyardı.Abone ol
MHP'nin resmi X hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Özel'e mesajı paylaşıldı.
MHP hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur."
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