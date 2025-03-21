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Osman Sınav'ın cenaze programı belli oldu

Osman Sınav'ın cenaze programı belli oldu

Türk televizyon ve sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Osman Sınav, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Sınav için 22 Mart Cumartesi günü AKM’de veda töreni düzenlenecek, ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti. "Süper Baba", "Deli Yürek", "Ekmek Teknesi" ve "Kurtlar Vadisi" gibi hafızalara kazınan yapımların yaratıcısı olan Sınav’ın vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Usta yönetmen için düzenlenecek cenaze programı da netleşti. Buna göre, Osman Sınav için 22 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir veda töreni düzenlenecek. Aynı gün ikindi vakti Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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