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TotalEnergies ve AXA Sigorta'dan yeni kampanya

TotalEnergies ve AXA Sigorta'dan yeni kampanya

TotalEnergies İstasyonları, AXA Sigorta iş birliği ve Oyak Grup Sigorta'nın da desteğiyle yeni bir kampanyaya imza attı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, 'AXA Sigorta İş Birliği ile T-Plus Sigorta Kaskosu' yaptıran Club TotalEnergies üyeleri, mobil uygulama üzerinden gerçekleştirdikleri ilk alışverişlerinde beş kat yakıt puan kazanıyor.

Kampanyanın 15 Ağustos'a kadar geçerli olması ve bu doğrultuda Club TotalEnergies üyelerine 500 lira değerinde yakıt puan hediye edilmesi planlanıyor.

GüzelEnerji'nin deneyimi ile AXA Sigorta ve Oyak Grup Sigorta'nın uzmanlığını birleştiren 'AXA Sigorta İş Birliği ile T-Plus Sigorta Kaskosu', çarpma-çarpışmadan hırsızlığa, doğal afet ve terör olaylarından kaynaklı hasarlardan anahtar kaybına, hatalı akaryakıt dolumundan kişisel eşyaya kadar geniş kapsamlı teminat sunuyor.

Yeni kasko ürününden faydalanmak isteyenlerin öncelikle Club TotalEnergies mobil uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Club TotalEnergies üyesi olan hususi tip araç, kamyonet ve kapalı kasa kamyonet sahipleri, uygulama üzerinden aldıkları kampanya koduyla istedikleri AXA Sigorta acentesinde 'AXA Sigorta İş Birliği ile T-Plus Sigorta Kaskosu'nu yaptırabiliyor.

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