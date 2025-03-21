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Küçükçekmece'de ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece'de ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece'de kırmızı ışıkta bekleyen araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta trafik ışıklarında bekleyen 34 DOJ 387 plakalı araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, saldırganın yolda araca doğru ateş açtığı anlar yer alıyor.

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