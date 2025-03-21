DEM Parti Saraçhane çağrısına katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, bu akşam saat 19.30'da Saraçhane'de yapılacak buluşmaya katılacaklarını duyurdu. "Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz" mesajı verildi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısına destek verdi. Bu akşam saat 19.30'da Saraçhane'de gerçekleştirilecek buluşmaya katılacaklarını belirten DEM Parti, "Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Buluşma yeri olarak Yenikapı Marmaray istasyonu belirlenirken, etkinliğe katılım çağrısı yapıldı. DEM Parti, halk iradesinin korunması ve demokratik hakların savunulması için bir araya gelmeye davet etti.