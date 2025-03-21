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Ankara'da 5 gün eylem ve gösteri yasağı

Ankara'da 5 gün eylem ve gösteri yasağı

İstanbul ve İzmir'in ardından Ankara'da da toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri 25 Mart Salı gününe kadar yasaklandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 kişinin gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde protesto gösterileri sürerken, Ankara ve İzmir valiliklerinden dikkat çeken bir karar geldi. Her iki kentte de 5 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık hava etkinlikleri yasaklandı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalara yönelik protestolar kapsamında sosyal medyada yapılan çağrıların provoke edici içerikler taşıdığı belirtilerek, izinsiz gösteri ve yürüyüşler ile şiddet olaylarının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da yürütülen soruşturmaları protesto amacıyla sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar ve elde edilen diğer bilgiler doğrultusunda, halkı provoke etmeye yönelik eylemlerin gerçekleşeceğine dair istihbari bilgiler edinilmiştir.”
Bu kapsamda, Ankara il sınırları içerisinde 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00’ten 25 Mart Salı günü 23.59’a kadar, önceden izin alınmış etkinlikler haricindeki tüm açık ve kapalı alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemleri, çadır ve stant kurma, imza kampanyaları, broşür dağıtımı, pankart ve afiş asma gibi faaliyetlerin yasaklandığı duyuruldu.

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